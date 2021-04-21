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Президент УЕФА отреагировал на приостановку европейской Суперлиги

Президент УЕФА отреагировал на приостановку европейской Суперлиги
Футбол / Лига чемпионов 0
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Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на приостановку европейской Суперлиги.

«Я уже говорил, что это достойно восхищения – признать ошибку. Эти клубы совершили большую ошибку. Но сейчас они вернулись в строй, и я знаю, что им есть, что предложить не только нашим соревнованиям, но и всему европейскому футболу. Сейчас важно, чтобы мы двигались дальше, восстанавливали единство, которым игра отличалась до этого, и двигались вперед вместе», — передаёт слова Чеферина пресс-служба УЕФА.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».

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