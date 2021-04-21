«Я вас подвёл». Владелец «Ливерпуля» обратился к болельщикам после краха Суперлиги

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри выступил с обращением к болельщикам после развала Европейской Суперлиги, в которой должен был участвовать клуб.



«Я хочу извиниться перед всеми болельщиками «Ливерпуля» за неудобства, которые принёс им за последние двое суток. Это очевидно, но всё же стоит сказать: проект Суперлиги был бы невозможен без поддержки фанатов. Никто в Англии никогда не считал иначе. Вы очень чётко это продемонстрировали. Мы вас услышали. Я вас услышал.



Я хочу извиниться перед Юргеном Клоппом, футболистами и всеми, кто так усердно работает в клубе, чтобы заставить болельщиков гордиться. Они не имеют никакого отношения к произошедшему. Наибольший дискомфорт получили именно они, и это несправедливо. Мне больно это осознавать. Они любят ваш клуб и работают на его благо каждый день.



Знаю, что у нашей команды хватает лидерских качеств и страсти, чтобы восстановить доверие и помочь нам двигаться вперёд. Надеюсь, вы осознаёте, что, даже ошибаясь, мы стараемся работать в интересах вашего клуба. В этом стремлении я вас подвёл. Я единственный, кто должен нести ответственность за весь негатив, который без какой-либо необходимости выплеснулся за последние несколько дней. Я никогда этого не забуду.



Эта ситуация показывает силу, которой обладают болельщики сейчас и будут полноправно обладать в дальнейшем. Это был тяжёлый год для всех нас. И важно, чтобы ливерпульская семья оставалась целой и живой. Я обещаю, что сделаю всё возможное для этого», — цитирует Генри пресс-служба «Ливерпуля».

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