Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Стало известно, что заставило английские клубы выйти из Европейской Суперлиги

Стало известно, что заставило английские клубы выйти из Европейской Суперлиги
Футбол / Англия 0

Стали известны подробности выхода английских клубов из Европейской Суперлиги. Выступать в новом турнире должны были «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур».

Как сообщает The Guardian, одним из ключевых факторов стало давление, которое клубы испытали на родине. После объявления о вступлении в Суперлигу им сразу пригрозили исключением из национальных соревнований. Более того, против их решения выступило и правительство. В итоге несостоявшиеся участники новой лиги решили не идти на такой риск.

Напомним, принять участие в Европейской Суперлиги также должны были мадридский «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Ювентус», «Милан» и «Интер» (все — Италия).

Крах Суперлиги. Турнир для избранных закончился, даже не начавшись
Маленькая победоносная война УЕФА или хитрый «договорняк» топ-клубов?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021