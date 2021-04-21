Стало известно, что заставило английские клубы выйти из Европейской Суперлиги
Стали известны подробности выхода английских клубов из Европейской Суперлиги. Выступать в новом турнире должны были «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур».
Как сообщает The Guardian, одним из ключевых факторов стало давление, которое клубы испытали на родине. После объявления о вступлении в Суперлигу им сразу пригрозили исключением из национальных соревнований. Более того, против их решения выступило и правительство. В итоге несостоявшиеся участники новой лиги решили не идти на такой риск.
Напомним, принять участие в Европейской Суперлиги также должны были мадридский «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Ювентус», «Милан» и «Интер» (все — Италия).
Крах Суперлиги. Турнир для избранных закончился, даже не начавшись
Маленькая победоносная война УЕФА или хитрый «договорняк» топ-клубов?
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