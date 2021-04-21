Гари Невилл: Глейзерам больше нет места в Манчестере

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл прокомментировал решение Эда Вудворда подать в отставку с поста председателя правления «Манчестер Юнайтед». Поступок Вудворда последовал после негативной реакции на включение клуба в состав участников Европейской Суперлиги.

«Эд Вудворд знал, что его время в футболе закончилось, пожалуй, прошедшим утром. Он так поступил, чтобы уйти от критики. Однако Эд Вудворд — это лишь ствол дерева, нам нужно добраться до корней.

Пока они сидели в клубе, не было никаких заявлений, они не давали пресс-конференций, а лишь выводили деньги. Своими действиями они напали на каждого болельщика в стране. Глейзерам больше нет места в Манчестере», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Семья Глейзеров приобрела «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за € 900 млн. За годы их правления болельщики «красных дьяволов» неоднократно устраивали акции против владельцев клуба, критикуя их за чисто бизнес-подход к «МЮ».

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»