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«Очнитесь!» Арбитр Вилков обратился к тем, кто «хайпует» на теме судейства

«Очнитесь!» Арбитр Вилков обратился к тем, кто «хайпует» на теме судейства
Футбол / РПЛ 0
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Арбитр Михаил Вилков, отстранённый от работы на матчах Российской Премьер-Лиги, обратился к своим критикам.

«Судья — это всего лишь один из участников матча, который может ошибаться так же, как игроки, тренеры или президенты клубов. У всех судей есть семьи, которые читают этот бред и чушь.

Люди, которые хайпуют на этой теме и зарабатывают лайки в комментариях, очнитесь! Даже если судьи не будут ошибаться, вы всё равно будете писать только про них. Вы ведь не говорите о том, что вратарь «Ростова», который привёз первый гол, виноват в поражении от «Локомотива»? Вы ведь не считаете, сколько команда сделала обрезов за первый тайм? Всем интересно «поджарить» Вилкова. Уверен, что в следующей игре Серёга Песьяков всё потащит и отстоит на ноль», — сказал Вилков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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