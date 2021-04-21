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Михаил Вилков поклялся, что судил матч «Локомотив» — «Ростов» без предвзятости

Михаил Вилков поклялся, что судил матч «Локомотив» — «Ростов» без предвзятости
Футбол / РПЛ 0
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Судья Михаил Вилков высказался о своём отстранении от работы после ошибок в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1).

«Буду очень рад, если моё отстранение послужит дальнейшему развитию судейства в России. Если и делать кого-то крайним, то только меня. Давайте запишем дату матча «Локомотив» — «Ростов» как дату выздоровления судейства. Я вам клянусь, никакой предвзятости не было: судил то, что видел, одинаково относился к обеим командам на поле. Все моменты объясню позже — после того как встречусь с Ашотом Рафаиловичем (Хачатурянцем, главой судейского комитета РФС. — Прим. «Чемпионата»).

За последние дни поступило много звонков от журналистов. Я обязательно расскажу о своей карьере, судействе и нашем разговоре с Ашотом Рафаиловичем. Предупреждаю, сенсационных новостей не ждите — их попросту нет. Хочется рассказать о профессии арбитра», — сказал Вилков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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