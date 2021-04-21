РПЛ — Суперлига: Газизов прибил «Спартак», а Карпин публично матерится. Новый «Наш Чемп»

За новостями про Суперлигу вы могли не заметить, как похорошела РПЛ. А ведь «Уфа» разгромила «Спартак», про «Ростов» сняли сериал, а борьба за Лигу чемпионов — ну совсем острая. 26-й тур, его энергетику, энергию и самые важные моменты надо осмыслить. Предлагаем сделать это в нашей компании. Автор «Чемпионата» Евгений Марков и футболист-востоковед Николай Семаков — в новом выпуске подкаста «Наш Чемп». Также объявляем победителя стихотворного конкурса про Станислава Сухину и запускаем новый – про «Зенит».
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Таймкоды в помощь:
0:00 – РПЛ та ещё Суперлига!
2:00 – Победитель конкурса стихов!
5:40 – Что случилось со «Спартаком» в матче с «Уфой»?
11:33 – «Зенит» почти чемпион. Золото вообще будут отмечать?
18:32 – Вот бы «Локомотив» побеждал сам!
22:00 – Хорватский штамм ЦСКА и супергол Дивеева;
25:10 – Коротко про «Рубин»;
27:00 – Сериал «Ростов-на-кону»: мат Карпина, город, кайф;
37:37 – «Ростову» надо менять логотип!
40:12 – КОНКУРС на футбольный мерч.
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