«Ахмат» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 16:00

Сегодня, 21 апреля, состоится матч «Ахмат» — «Крылья Советов». Встреча 1/2 финала Кубка России пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Алексей Воронцов (Ярославль). Резервный рефери — Николай Волошин (Смоленск).
«Ахмат» на групповом этапе Кубка России разгромил «Знамя» (3:0) и одолел «Шинник» (1:1, 4:3 пен), в 1/8 финала переиграл «Ростов» (1:0), а в 1/4 финала — «Уфу» (1:0). В свою очередь «Крылья Советов» в 1/64 финала разгромили «Иртыш» (5:0), на групповом этапе победили ставропольское «Динамо» (4:1) и «Ротор» (3:0), а в плей-офф переиграли «Химки» (4:0) и московское «Динамо» (2:0).
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