«Бизнес и зрелище несовместимы». Бышовец – о Европейской Суперлиге

Бывший футболист и тренер сборной СССР Анатолий Бышовец отреагировал на приостановку Европейской Суперлиги.



«В битве Суперлиги и УЕФА победил разум. Неслучайно главные действующие лица, многие футболисты и болельщики были категорически против этого проекта и не восприняли предложение, которое было сделано футбольными олигархами. Они руководствовались не интересами футбола, болельщиков и футболистов, а целью получить собственную финансовую выгоду. Бизнес и зрелище несовместимы.



Думаю, что этот вопрос решён: навряд ли наступят какие-то последствия и последуют дальнейшие санкции от УЕФА в сторону команд. Руководство многих клубов одумалось, и справедливость восторжествовала. Не думаю, что после этой ситуации к командам, хотевшим создать Суперлигу, будут негативно относиться», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Колосков: Суперлига – пустышка, которая была обречена на провал