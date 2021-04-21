«Это плевок в душу всех болельщиков «Спартака». Егор Титов — о поражении от «Уфы»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов прокомментировал поражение в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:3).
«Наверняка тренерский штаб перед игрой объяснял, как играть, мотивировал игроков, но, видимо, не достучался до футболистов. В матче, на кону в котором, по сути, стояла Лига чемпионов, спартаковцы проявили удивительное безволие. Побеждай «Уфу» — и дорога ко второму месту открыта, всё в твоих руках и нет нужды оглядываться на конкурентов.
А теперь «Локомотив» уже обогнал «Спартак», а впереди у красно-белых дерби с ЦСКА, матч в Туле, где москвичи всегда играют плохо, и выезд в Грозный, где просто не приходится никому. При неудачном для «Спартака» стечении обстоятельств вполне может выйти и так, что команда Тедеско не попадёт даже в первую пятёрку. Но только в том случае, если спартаковцы продолжат играть столь же безлико и безвольно, как во встрече с «Уфой». Команда в день своего 99-летия не имеет права так играть. Это плевок в душу всем болельщикам», — цитирует Титова «Московский комсомолец».
- 21 апреля 2021
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