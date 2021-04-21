«Интер» вслед за «Миланом» покинул Европейскую Суперлигу

Миланский «Интер» на своём официальном сайте объявил о выходе из состава участников Европейской Суперлиги.
«Мы намерены развивать футбольную индустрию, и это стремление никогда не пропадёт. Клуб верит, что футбол, как и любая сфера активности, должен быть заинтересован в постоянном усовершенствовании своих соревнований, чтобы продолжать радовать болельщиков по всему миру, в рамках финансовой устойчивости. С учётом этого мы продолжим работать над будущим любимого всеми нами вида спорта», — говорится в заявлении.
Ранее проект покинули шесть английских клубов — «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Первым из представителей Италии вышел «Милан». Также об отказе от участия в турнире объявил «Атлетико».
До сих пор о выходе из Суперлиги не объявили мадридский «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Напомним, президентом проекта должен был стать глава «сливочных» Флорентино Перес, а вице-президентом — руководитель бьянконери Андреа Аньелли.
- 21 апреля 2021
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