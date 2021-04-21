Германия и Бразилия попали в одну группу на футбольном турнире Олимпиады в Токио

21 апреля в штаб-квартире ФИФА состоялась жеребьёвка футбольного турнира, который состоится на летних Олимпийских играх в Токио.



Группа А: Япония, ЮАР, Мексика и Франция;

Группа B: Новая Зеландия, Южная Корея, Гондурас и Румыния;

Группа С: Египет, Испания, Аргентина и Австралия;

Группа D: Бразилия, Германия, Кот-д'Ивуар и Саудовская Аравия.



Напомним, летние Олимпийские игры пройдут с 21 июля по 7 августа 2021 года в Японии. Они должны были пройти в столице Японии Токио в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 состоятся на год позже, о чëм 24 марта 2020 года объявил Международный олимпийский комитет. 20 марта 2021 года стало известно, что иностранные зрители не будут допущены на Олимпийские и Паралимпийские в Токио, деньги за ранее купленные билеты будут возвращены.

Стали известны все участники футбольного турнира в рамках Олимпийских игр в Токио