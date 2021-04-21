Андреа Аньелли признал крах Европейской Суперлиги

Президент «Ювентуса» и вице-глава Европейской Суперлиги Андреа Аньелли подтвердил, что образованный недавно турнир не состоится.
«Будет ли реализован проект Суперлиги? Если говорить откровенно, то нет. Очевидно, этого не произойдёт», — приводит слова Аньелли BBC.
Ранее проект покинули шесть английских клубов — «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Первым из представителей Италии вышел «Милан», а его примеру последовал «Интер». Также об отказе от участия в турнире сообщил «Атлетико». До сих пор о выходе из Суперлиги не объявили мадридский «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Напомним, президентом проекта должен был стать глава «сливочных» Флорентино Перес.
Ранее президент УЕФА Александер Чеферин обрушился с критикой на Аньелли.
- 21 апреля 2021
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