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Пьер-Эмерик Обамеянг ушёл из «Твиттера»

Пьер-Эмерик Обамеянг ушёл из «Твиттера»
Футбол / Англия 0

Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг принял решение покинуть «Твиттер», сообщает Sky Sports.

В своём последнем сообщении в соцсети форвард написал: «Я не скучал по тебе, „Твиттер“. Нам теперь ни о чём нельзя говорить? Только о футболе и Суперлиге? Никаких разговоров о коронавирусе? Или об оскорблениях в сети и расизме? Здорово. Я отключаю эту штуку. Увидимся».

На минувшей неделе нападающий рассказал, что заразился малярией во время выступлений в сборной Габона. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Обамеянг провёл 25 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу. «Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.

Гол Обамеянга в видеообзоре матча «Бёрнли» — «Арсенал»

Пьер-Эмерик Обамеянг заразился малярией
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