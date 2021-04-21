Кавазашвили сравнил Суперлигу с космическим кораблём, на борту которого находятся мертвецы

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мыслями о развале Европейской Суперлиги.



«Не ожидал, что солидные люди во главе с Пересом создадут такой феерический прецедент. Они, имея огромные деньги, почувствовали себя хозяевами мира, будто им позволено абсолютно всё. Следуя их логике, они могут не считаться ни с законами государств, ни с регламентами ФИФА и УЕФА. Думали, что многомиллиардных сумм хватит, чтобы переманить на свою сторону игроков, тренеров и болельщиков. На самом же деле оказалось, что спортивный принцип в мировом футболе всё ещё сохраняется.



В нашей жизни можно всё: полететь в космос или купить отличный космический корабль за € 1 млрд… Но если там все умрут, то какой в этом толк? Зачем он нужен?! В ситуации с Суперлигой такая же ситуация — они сделали ракету, но их никто не признал. Они мертвецы.



Понимаю, что они хотели уравнять все европейские гранды. Жаль только, что мы этот кусок никогда бы не получили. У нас есть богатые команды, но грандов, к сожалению, нет», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

«Заговор с позорным концом». Европейские СМИ — о развале Суперлиги Как Абрамович стал белым рыцарем, а Перес и Аньелли — гномами.