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Экс-президент «Локомотива»: Суперлига — это просто шоу и развод

Экс-президент «Локомотива»: Суперлига — это просто шоу и развод
Футбол / Лига чемпионов 0
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал крах проекта Европейской Суперлиги, организованной 12 топ-клубами.

«Не сомневался, что УЕФА добьётся своего и победит, потому что Суперлига — это чистая коммерция, исходящая от ряда богатейших клубов, которые хотят стать ещё богаче. Их можно понять: они хотят играть между собой, привлечь полные стадионы зрителей, сделать высокие цены на билеты и высокую доходность своей игры. Однако, кроме их желания есть масса других команд, которые хотят соревноваться на высоком уровне, а с ними и огромная масса болельщиков, которые хотят видеть топовые клубы в соревновании со своими командами.

УЕФА встал на сторону всей футбольной общественности. Проект закрытого чемпионата муссируется очень давно. Считаю, что УЕФА поступает абсолютно верно — нельзя взять и ограничить узкий круг команд своим внутренним соревнованием. Футбол — массовый вид спорта и спорт номер один во всём мире. Миллионы людей смотрят и болеют футболом. Клубам ни в коем случае нельзя так замыкаться.

Суперлига — это просто шоу и развод, чтобы возбудить народ и привлечь внимание — за этим не стоит никакого футбольного развития, о котором стоило бы думать во всём мире, а не о том, как двенадцать клубов получили бы побольше прибыли себе в карман. У нас достаточно европейских турниров, чтобы все команды Европы сражались между собой в честной борьбе, добивались результата и росли.

Под давлением футбольной общественности и болельщиков клубы стали один за одним отказываться от Суперлиги и пошли на попятную — это нормально. Никаких санкций от УЕФА быть не должно — они не нужны. Если бы они что-то создали или начали готовить документы, тогда бы последовало и наказание.

После этой ситуации у болельщиков может остаться негативный осадок, но всё быстро забудется. Фанаты любят свои клубы, а тем более — элитные клубы. У топ-клубов огромные армии болельщиков не только в своей стране, а во всём мире», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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