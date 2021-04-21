Агент Массимо Карреры заявил о готовности тренера вернуться в Россию

Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, сообщил о готовности специалиста работать в России.
«Массимо будет готов вернуться в Россию. Но в данный момент нет никакой конкретики относительно этого вопроса, пока что «Спартак» не выходил с нами на связь. Как не было интереса с их стороны и по поводу Дженнаро Гаттузо», — цитирует Д’Амико «Рейтинг букмекеров».
Накануне, 20 апреля, Каррера был уволен с должности главного тренера итальянского клуба «Бари», выступающего в Серии С. Команду он возглавил 9 февраля, подписав контракт на полгода, однако по итогу был отправлен в отставку спустя два месяца.
Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянца красно-белые стали чемпионами России и завоевали Суперкубок страны.
- 21 апреля 2021
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