«Милан» подтвердил выход из Европейской Суперлиги

«Милан» на своём официальном сайте подтвердил выход из Европейской Суперлиги, о чём сообщалось ранее.
«Мы приняли приглашение участвовать в Суперлиге с намерением создать лучший европейский турнир для болельщиков по всему миру, а также из интересов нашего клуба и фанатов. Перемены никогда не происходят легко, но для прогресса необходимо развитие. В последние десятилетия европейские футбольные структуры эволюционировали и менялись.
Однако болельщики по всему миру выразили свою позицию по поводу Суперлиги, и «Милан» обязан прислушиваться к мнению тех, кто любит этот прекрасный вид спорта. Мы продолжим усердно работать, чтобы создать стабильную футбольную систему», — говорится в заявлении.
Ранее проект покинули шесть английских клубов — «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», а также «Интер» и «Атлетико». До сих пор о выходе из Суперлиги не объявили мадридский «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
- 21 апреля 2021
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