Юрист Прокопец объяснил, может ли УЕФА применить санкции к клубам Суперлиги

Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, может ли УЕФА применить санкции к клубам Суперлиги.



«Очевидно, что УЕФА не может применить санкции к клубам, которые хотели участвовать в Суперлиге. Санкции за мыслепреступление у нас не применяются, только за действие. Это то о чём говорил Перес, была объявлена только концепция. Теоретически, эти клубы могли туда войти, но соревнования ещё на начались. Клубы собственно и отказались от этой идеи ещё до начала соревнований. Уверен, что никаких санкций применять нельзя, это было намерение. Как говорят в Англии: test the water.



Косвенным образом отсутствие санкций сегодня подтвердил Чеферин своими словами о том, что он приветствует все клубы в футбольной семье. Если УЕФА начнёт исключать эти клубы из Лиги чемпионов, они просто выстрелят себе в ногу. У них есть спонсоры и телевизионные обязательства, УЕФА сами себя лишат нескольких сотен миллионов евро. Спонсоры скажут, что они платили за игру сильнейших, пойдут иски и так далее. Ничего этого не будет, это невозможно как с юридической точки зрения, так и с логической. Также я не верю, что УЕФА наложит санкции на Флорентино Переса», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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