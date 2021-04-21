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«Сохраняем уверенность в силе проекта». «Ювентус» выступил с заявлением о Суперлиге

«Сохраняем уверенность в силе проекта». «Ювентус» выступил с заявлением о Суперлиге
Футбол / Италия 0
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«Ювентус» на своём официальном сайте опубликовал заявление о Европейской Суперлиге, запуск которой сорвался накануне, 20 апреля.

«Нам известно о запросах и намерении некоторых клубов покинуть проект, хотя необходимые процедуры, предусмотренные договором между клубами, ещё не проведены. «Ювентус» сохраняет уверенность в спортивной, финансовой и юридической силе проекта. Мы считаем, что сейчас возможности реализации Суперлиги в той форме, в которой она была задумана, ограничены. Клуб остаётся приверженным идее создать долгосрочные ценности для клуба и всей футбольной индустрии», — говорится в заявлении.

Ранее проект покинули шесть английских клубов — «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», а также «Интер», «Милан» и «Атлетико». До сих пор о выходе из Суперлиги не объявили мадридский «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

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