«Сохраняем уверенность в силе проекта». «Ювентус» выступил с заявлением о Суперлиге

«Ювентус» на своём официальном сайте опубликовал заявление о Европейской Суперлиге, запуск которой сорвался накануне, 20 апреля.
«Нам известно о запросах и намерении некоторых клубов покинуть проект, хотя необходимые процедуры, предусмотренные договором между клубами, ещё не проведены. «Ювентус» сохраняет уверенность в спортивной, финансовой и юридической силе проекта. Мы считаем, что сейчас возможности реализации Суперлиги в той форме, в которой она была задумана, ограничены. Клуб остаётся приверженным идее создать долгосрочные ценности для клуба и всей футбольной индустрии», — говорится в заявлении.
Ранее проект покинули шесть английских клубов — «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», а также «Интер», «Милан» и «Атлетико». До сих пор о выходе из Суперлиги не объявили мадридский «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
- 21 апреля 2021
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