«Ахмат» — «Крылья Советов»: Мелкадзе и Комбаров остались в запасе

Сегодня, 21 апреля, состоится матч «Ахмат» — «Крылья Советов». Встреча 1/2 финала Кубка России пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы:
«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Ненахов, Анхель, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Швец, Харин, Алмаши.
Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Кармаев, Х. Кадыров, Бериша, Исмаэл, Садулаев, Адуев, Янку, А. Кадыров, Мелкадзе.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Алвеш, Витюгов, Ежов, Сергеев, Сарвели.
Запасные: Фролов, Овсянников, Комбаров, Полуяхтов, Божин, Прищепа, Канунников, Кабутов, Ефремов, Якуба, Хади, Голенков.
«Ахмат» на групповом этапе Кубка России разгромил «Знамя» (3:0) и одолел «Шинник» (1:1, 4:3 пен), в 1/8 финала переиграл «Ростов» (1:0), а в 1/4 финала — «Уфу» (1:0). В свою очередь «Крылья Советов» в 1/64 финала разгромили «Иртыш» (5:0), на групповом этапе победили ставропольское «Динамо» (4:1) и «Ротор» (3:0), а в плей-офф переиграли «Химки» (4:0) и московское «Динамо» (2:0).
- 21 апреля 2021
-
15:41
-
15:38
-
15:22
-
15:15
-
15:12
-
14:55
-
14:47
-
14:36
-
14:11
-
13:59
-
13:59
-
13:56
-
13:54
-
13:39
-
13:29
-
13:25
-
13:21
-
13:20
-
13:11
-
13:07
-
13:00
-
12:59
-
12:55
-
12:55
-
12:50
-
12:18
-
12:00
-
11:49
-
11:47
-
11:30
-
11:28
-
11:21
-
11:15
-
11:05
-
11:00