«Ахмат» — «Крылья Советов»: Мелкадзе и Комбаров остались в запасе

Сегодня, 21 апреля, состоится матч «Ахмат» — «Крылья Советов». Встреча 1/2 финала Кубка России пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы:



«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Ненахов, Анхель, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Швец, Харин, Алмаши.



Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Кармаев, Х. Кадыров, Бериша, Исмаэл, Садулаев, Адуев, Янку, А. Кадыров, Мелкадзе.



«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Алвеш, Витюгов, Ежов, Сергеев, Сарвели.



Запасные: Фролов, Овсянников, Комбаров, Полуяхтов, Божин, Прищепа, Канунников, Кабутов, Ефремов, Якуба, Хади, Голенков.



«Ахмат» на групповом этапе Кубка России разгромил «Знамя» (3:0) и одолел «Шинник» (1:1, 4:3 пен), в 1/8 финала переиграл «Ростов» (1:0), а в 1/4 финала — «Уфу» (1:0). В свою очередь «Крылья Советов» в 1/64 финала разгромили «Иртыш» (5:0), на групповом этапе победили ставропольское «Динамо» (4:1) и «Ротор» (3:0), а в плей-офф переиграли «Химки» (4:0) и московское «Динамо» (2:0).

«Ахмат» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 16:00