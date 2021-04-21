Наумов: «Локомотив» должен победить ЦСКА. Николичу нужен трофей, чтобы закрепиться

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче команды с ЦСКА в полуфинале Кубка России. Встреча пройдёт сегодня, 21 апреля, на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Локомотив» должен победить ЦСКА. Игра очень ответственная — на кону финал Кубка России. «Локомотив» всегда был кубковой командой, это должно послужить дополнительной мотивацией.
Легко в сегодняшнем матче точно не будет, ЦСКА так просто не сдастся — это один из лидеров российского чемпионата. Почему они должны спокойно отдать Кубок? Вечером нас ожидает большая и интересная битва. У ЦСКА новый тренер. Думаю, Олич хочет доказать, что его пригласили не просто так. ЦСКА будет достойно сопротивляться, будет жаркая борьба.
Николичу безусловно важно завоевать первый трофей и доказать, что он тоже достойный тренер. Сейчас ходят слухи, что есть какие-то волнения по поводу замены главного тренера, поэтому, чтобы закрепиться в команде, нужно выиграть Кубок России. Это важно как для него, так и для внутреннего состояния команды. Клуб тоже получит новый толчок в развитии. Уверен, у Николича запредельная мотивация», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 21 апреля 2021
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