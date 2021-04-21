«Есть тревога за результат». Таш Саркисян не уверен в победе «Локомотива» в матче с ЦСКА

Известный актёр и ведущий Таш Саркисян поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Кубка России, в котором «Локомотив» примет ЦСКА.



«У меня есть тревога за результат «Локомотива» в кубковом матче. Еврокубки для ЦСКА — повисший вопрос, а Кубок России — хорошая возможность попасть в Лигу Европы. «Локомотив» же участвует в гонке за призовые в Лиге чемпионов — именно по этой причине не уверен в победе «Локомотива» в сегодняшнем матче. Лига чемпионов всё же важнее.



Сможет ли Олич настроить команду? Это кубковый матч – здесь больше играют эмоции. Набор игроков у ЦСКА крепкий, на один матч они точно смогут настроиться. Это вопрос уровня «здесь и сейчас». Тем и прекрасен Кубок России — за это мы его и любим.



Что касается будущего Николича, то здесь происходит момент торговли. Не будем им мешать», — сказал Саркисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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