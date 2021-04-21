«Локомотив» на выезде одолел «Сочи» в матче молодёжек

В 4-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Сочи» принимал «Локомотив». Матч прошёл на поле академии хозяев в Сочи и завершился со счётом 0:1.



Единственный гол во встрече был забит в середине второго тайма, на 63-й минуте. Его автором стал полузащитник московской команды Илья Грицак.



«Локомотив», набрав 42 очка, занимает пятое место в первой группе молодёжного первенства России, опережая по дополнительным показателям грозненский «Ахмат». «Сочи» (28) располагается на восьмой строчке. В тройке лидеров соревнований находятся ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит». Четвёртое место занимает московский «Спартак».

Результаты параллельных матчей молодёжного первенства:



«Ахмат» — «Рубин» — 2:0

«Арсенал» — «Уфа» — 3:2