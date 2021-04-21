«Краснодар» разгромил «Зенит» в матче молодёжек. У сине-бело-голубых удалили двух игроков

В четвёртом туре молодёжного первенства России «Краснодар» принимал «Зенит». Матч прошёл в Краснодаре на поле академии хозяев и завершился со счётом 3:0.



В период с 30-й по 40-ю минуту гости лишились двух игроков. Сначала вторую жёлтую карточку получил полузащитник Даниил Князев, а затем аналогичным образом был наказан нападающий Антон Бугорский. «Быки» вышли вперёд в начале второго тайма, на 54-й минуте, усилиями хавбека Давида Кокоева. На 68-й минуте преимущество хозяев удвоил форвард Никита Фурин. Под занавес встречи, на 84-й минуте, полузащитник Богдан Рейхмен довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти.



«Краснодар», набрав 56 очков, вернулся на первое место в первой группе молодёжного первенства. «Зенит» (53) — третий.

Результаты параллельных матчей:



«Ростов» — «Строгино» — 2:0

«Тамбов» — «Урал» — 0:0