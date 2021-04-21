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«Краснодар» разгромил «Зенит» в матче молодёжек. У сине-бело-голубых удалили двух игроков

«Краснодар» разгромил «Зенит» в матче молодёжек. У сине-бело-голубых удалили двух игроков
Футбол / РПЛ 0
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В четвёртом туре молодёжного первенства России «Краснодар» принимал «Зенит». Матч прошёл в Краснодаре на поле академии хозяев и завершился со счётом 3:0.

В период с 30-й по 40-ю минуту гости лишились двух игроков. Сначала вторую жёлтую карточку получил полузащитник Даниил Князев, а затем аналогичным образом был наказан нападающий Антон Бугорский. «Быки» вышли вперёд в начале второго тайма, на 54-й минуте, усилиями хавбека Давида Кокоева. На 68-й минуте преимущество хозяев удвоил форвард Никита Фурин. Под занавес встречи, на 84-й минуте, полузащитник Богдан Рейхмен довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти.

«Краснодар», набрав 56 очков, вернулся на первое место в первой группе молодёжного первенства. «Зенит» (53) — третий.

Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 4-й тур
21 апреля 2021, среда. 14:00 МСК
Краснодар-мол.
Краснодар
Окончен
3 : 0
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
1:0 Кокоев – 54'   2:0 Фурин – 68'   3:0 Рейхмен – 84' (пен)
Удаления: нет / Князев – 32', Бугорский – 38'

Результаты параллельных матчей:

«Ростов» — «Строгино» — 2:0
«Тамбов» — «Урал» — 0:0

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