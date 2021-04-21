Петржела: рад, что у Суперлиги ничего не вышло. Будем болеть за «Зенит» в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мыслями о развале Европейской Суперлиги.



«Развал Суперлиги был ожидаем. Изначально был против этой идеи. Когда богатые клубы отделяются в свою касту — это ненормально. Богатую забаву не получилось воплотить в реальность, хотя на этот раз они были очень близки. Но я рад, что ничего не вышло. Это дурачество меня позабавило!



До сих пор уверен, что «Зенит» мог бы выступать в Суперлиге. Но Суперлиги больше нет, поэтому снова будем болеть за «Зенит» в Лиге чемпионов. Петербуржцы снова станут чемпионами и будут представлять Россию в главном еврокубковом турнире», — сказал Властимил Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Петржела: в России есть «Спартак», ЦСКА. А Суперлиге нужны лучшие, подойдёт только «Зенит»