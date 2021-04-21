Масалитин — о полуфинале Кубка России: по ЦСКА куча вопросов. Мы в ожидании чуда

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем матче команды с «Локомотивом» в полуфинале Кубка России.
«Локомотив» только закончил свою перестройку — появилась игра и результат. Для ЦСКА перестройка только началась. Чем она закончится, неизвестно. Сейчас фаворит — «Локомотив», хотя в кубковой игре может произойти что-то из ряда вон выходящее.
У ЦСКА много позиций под вопросом и не очень внятная игра команды в целом. Пока мы все в ожидании чуда. С такой игрой шансов побороться за Лигу Европы через чемпионат у армейцев маловато. Только если «Локомотив» выиграет кубок, а сам выйдет в Лигу чемпионов. ЦСКА будет тяжело играть в еврокубках, если даже выйдет.
Васин может как сыграть хорошо, так и привезти голы. Сигурдссон никакой. У Дзагоева есть класс, но он не тянет. Как будет середина поля выглядеть? Как Олич собирается прессинговать? По ЦСКА куча вопросов. Если продадут Влашича, кто будет тянуть ЦСКА?» — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 21 апреля 2021
-
17:00
-
16:54
-
16:38
-
16:33
-
16:23
-
16:15
-
16:06
-
16:04
-
16:00
-
15:52
-
15:46
-
15:41
-
15:38
-
15:22
-
15:15
-
15:12
-
14:55
-
14:47
-
14:36
-
14:11
-
13:59
-
13:59
-
13:56
-
13:54
-
13:39
-
13:29
-
13:25
-
13:21
-
13:20
-
13:11
-
13:07
-
13:00
-
12:59
-
12:55
-
12:55