Масалитин — о полуфинале Кубка России: по ЦСКА куча вопросов. Мы в ожидании чуда

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем матче команды с «Локомотивом» в полуфинале Кубка России.



«Локомотив» только закончил свою перестройку — появилась игра и результат. Для ЦСКА перестройка только началась. Чем она закончится, неизвестно. Сейчас фаворит — «Локомотив», хотя в кубковой игре может произойти что-то из ряда вон выходящее.



У ЦСКА много позиций под вопросом и не очень внятная игра команды в целом. Пока мы все в ожидании чуда. С такой игрой шансов побороться за Лигу Европы через чемпионат у армейцев маловато. Только если «Локомотив» выиграет кубок, а сам выйдет в Лигу чемпионов. ЦСКА будет тяжело играть в еврокубках, если даже выйдет.



Васин может как сыграть хорошо, так и привезти голы. Сигурдссон никакой. У Дзагоева есть класс, но он не тянет. Как будет середина поля выглядеть? Как Олич собирается прессинговать? По ЦСКА куча вопросов. Если продадут Влашича, кто будет тянуть ЦСКА?» — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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