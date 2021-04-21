«Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Сегодня, 21 апреля, состоится матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон». Матч 29-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Помогать ему будут ассистенты Адам Нанн и Николас Хоптон. Резервный рефери — Даррен Ингланд.
«Тоттенхэм», набрав 50 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, на 3 очка отставая от «Ливерпуля» и на 5 очков — от зоны еврокубков, которую замыкает «Вест Хэм Юнайтед». «Саутгемптон» (36) располагается на 14-й строчке. От зоны вылета команду отделяют 9 очков.
Моуринью уволен из «Тоттенхэма». Он продержался всего полтора года
А ведь ещё пять месяцев назад шёл на первом месте в АПЛ!
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