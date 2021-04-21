Актёр Баринов: в «Локомотиве» происходит слив команды. Нельзя отдавать Жемалетдинова

Актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался о предстоящем матче команды с ЦСКА в полуфинале Кубка России, а также поделился мнением о ситуации в стане железнодорожников.
«Надеюсь, в матче «Локомотив» — ЦСКА будет хороший футбол. Многое зависит от господа бога. Пока у «Локомотива» всё хорошо. После прошлого матча с ЦСКА я сразу сказал, что железнодорожники готовы лучше всех. Для ЦСКА это последняя возможность. Через чемпионат, наверное, выйдут в Лигу Европы. В тройку армейцы точно не попадут.
Кажется, руководство ЦСКА поторопилось с назначением Олича. Если его взяли на будущее, тогда при проигрыше Оличу незачем расстраиваться. Посмотрим в дальнейшем, вдруг он гений. В клубе творится непонятное. Неясно, кто руководит, кто командует.
Я слышал, что Мухина и Жемалетдинова не хотят продлевать. Происходит слив команды. Рифата нельзя отдавать. Он один из лучших не только в «Локомотиве». Это могли сделать только эти два наших деятеля, которые Хвичу отдали, воспользовавшись тем, что Сёмина нет. Юрий Павлович говорил, что сам готов платить деньги за него», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Матч «Локомотив» — ЦСКА пройдёт сегодня, 21 апреля, на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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