Футболисты «Атлетико» поддержали решение клуба покинуть Суперлигу

Футболисты «Атлетико» поддержали решение испанского клуба выйти из состава участников Европейской Суперлиги.
Сегодня, 21 апреля, «Атлетико» официально объявил об отказе от участия в Суперлиге. Ранее проект нового турнира покинули «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы.
«Мы выражаем удовлетворение в связи с окончательным решением «Атлетико» покинуть Суперлигу. Мы продолжим бороться, чтобы помочь клубу расти в соответствии с ценностями и спортивными принципами, которые всегда были нашей главной характеристикой», — говорится в заявлении, опубликованном на странице полузащитника «Атлетико» Коке в «Твиттере».
- 21 апреля 2021
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