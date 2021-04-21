Футболисты «Атлетико» поддержали решение клуба покинуть Суперлигу

Футболисты «Атлетико» поддержали решение испанского клуба выйти из состава участников Европейской Суперлиги.



Сегодня, 21 апреля, «Атлетико» официально объявил об отказе от участия в Суперлиге. Ранее проект нового турнира покинули «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы.



«Мы выражаем удовлетворение в связи с окончательным решением «Атлетико» покинуть Суперлигу. Мы продолжим бороться, чтобы помочь клубу расти в соответствии с ценностями и спортивными принципами, которые всегда были нашей главной характеристикой», — говорится в заявлении, опубликованном на странице полузащитника «Атлетико» Коке в «Твиттере».

«Атлетико» объявил об отказе от участия в Суперлиге