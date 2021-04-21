Аньелли: ни разу не пожалел о трансфере Роналду в «Ювентус»
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли отметил, что не жалеет о трансфере португальского нападающего Криштиану Роналду в туринский клуб.
«Ни разу не пожалел о трансфере Криштиану Роналду в «Ювентус». Если бы я мог вернуться в прошлое, снова заключил бы эту сделку. О назначении Пирло тоже не жалею», — приводит слова Аньелли Corriere dello Sport.
Напомним, Роналду перешёл в туринский «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. В нынешнем сезоне португальский форвард принял участие в 27 матчах итальянской Серии А, забил 25 голов и отдал три результативные передачи.
Сегодня, 21 апреля, «Ювентус» сыграет с «Пармой» в матче 31-го тура чемпионата Италии сезона-2020/2021. Начало встречи — в 21:45 мск.
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