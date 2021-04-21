«Крылья Советов» обыграли «Ахмат» в серии пенальти и вышли в финал Кубка России

В матче 1/2 финала Кубка России «Ахмат» проиграл «Крыльям Советов». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 0:0 (1:4 в серии пенальти).

Основное время матча закончилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Крыльев Советов» — 4:1.

«Крылья Советов» стали первыми финалистами Кубка России. Второй участник финала определится сегодня по итогам матча «Локомотив» — ЦСКА.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогали ему ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Алексей Воронцов (Ярославль). Резервный рефери — Николай Волошин (Смоленск).



«Ахмат» на групповом этапе Кубка России разгромил «Знамя» (3:0) и одолел «Шинник» (1:1, 4:3 пен), в 1/8 финала переиграл «Ростов» (1:0), а в 1/4 финала — «Уфу» (1:0). В свою очередь «Крылья Советов» в 1/64 финала разгромили «Иртыш» (5:0), на групповом этапе победили ставропольское «Динамо» (4:1) и «Ротор» (3:0), а в плей-офф переиграли «Химки» (4:0) и московское «Динамо» (2:0).