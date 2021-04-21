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«Локомотив» — ЦСКА: составы команд на матч 1/2 финала Кубка России

«Локомотив» — ЦСКА: составы команд на матч 1/2 финала Кубка России
Футбол / Кубок России 0
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Стали известны стартовые составы «Локомотива» и ЦСКА на матч 1/2 финала Кубка России. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбусь, Мухин, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов, Камано.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Ахметов, Обляков, Эджуке, Дзагоев, Влашич, Рондон.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).

«Локомотив» и ЦСКА как участники еврокубков начали своё выступление в Кубке России со стадии плей-офф. Железнодорожники в 1/8 финала разгромили «Тамбов» (3:0), а в 1/4 финала переиграли «Сочи» (3:1). В свою очередь армейцы сначала победили «СКА-Хабаровск» (2:0), а затем одолели тульский «Арсенал» (2:1).

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