«Локомотив» — ЦСКА: составы команд на матч 1/2 финала Кубка России

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и ЦСКА на матч 1/2 финала Кубка России. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбусь, Мухин, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов, Камано.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Ахметов, Обляков, Эджуке, Дзагоев, Влашич, Рондон.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).
«Локомотив» и ЦСКА как участники еврокубков начали своё выступление в Кубке России со стадии плей-офф. Железнодорожники в 1/8 финала разгромили «Тамбов» (3:0), а в 1/4 финала переиграли «Сочи» (3:1). В свою очередь армейцы сначала победили «СКА-Хабаровск» (2:0), а затем одолели тульский «Арсенал» (2:1).
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