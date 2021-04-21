Алексей Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч Серии А с «Ромой»
«Аталанта» опубликовала заявку команды на матч 32-го тура итальянской Серии А с «Рома». В список из 23 футболистов попал российский полузащитник Алексей Миранчук, а также украинские хавбеки Виктор Коваленко и Руслан Малиновский.
Заявка «Аталанты»: Спортьелло, Росси, Голлини, Толои, Мэле, Шутало, Гозенс, Паломино, Кальдара, Ромеро, Джимсити, Руджери, Флойлер, де Рон, Малиновский, Пессина, Коваленко, Миранчук, Пашалич, Муриэль, Ламмерс, Иличич, Сапата.
Матч 32-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Аталанта» состоится завтра, 22 апреля, в Риме. Начало встречи — в 19:30 мск. «Аталанта» в 31 матче набрала 64 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021. «Рома» (54) — на седьмом месте.
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