«Локомотив» подал апелляцию на решение КДК РФС о матче на нейтральном поле

«Локомотив» сообщил, что подал апелляцию на решение КДК РФС о проведении одного домашнего матча чемпионата России на нейтральном поле.
Напомним, КДК наказал «Локомотив» по итогам матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» (2:0). По решению комитета железнодорожники обязаны провести матч с «Динамо», запланированный на 8 мая, на нейтральном поле.
«Футбольный клуб «Локомотив» оспорит решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза о проведении домашнего матча на нейтральном поле по итогам встречи 25-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак». Соответствующий документ, в котором «Локомотив» представил свои доводы по ранее вынесенному решению, был направлен в апелляционный комитет РФС», — говорится в заявлении.
- 21 апреля 2021
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