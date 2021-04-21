Титов: скорее всего, в этом году Лига чемпионов может уйти от «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов перед матчем 1/2 финала Кубка России «Локомотив» — ЦСКА поделился мнением о выступлении красно-белых в последних матчах.
«Фернандес у ЦСКА был в заявке, не знаю, будет ли он играть сегодня, но для армейцев это потеря. Марадишвили — не Фернандес, поэтому точно потеря. Если мы говорим про ЦСКА, то посмотрим, ради чего будет игра, ради кубка или нет.
Перед дерби в состав «Спартака» вернулись Айртон и Джикия, будем как-то восполнять пробелы, связанные с травмой Жиго. Есть ещё и Маслов, Кутепов — выбор будет, это главное. Я бы не делал акцент на Жиго. У Самуэля бывают ошибки, счёт с «Уфой» — в том числе и его ошибки.
Не берусь судить, в чём проблемы «Спартака». Нужно посмотреть тренировочный процесс и настроение игроков. До матча с «Локо» всё было неплохо, а потом такие два результата, в том числе и ужасный с «Уфой». Если скажу, что всё это неприятно, будет неправильно. Как сказал Леонид Федун — извиняться надо. Скорее всего, Лига чемпионов может уйти от «Спартака» в этом году.
Вопрос по поводу главного тренера не ко мне. Мне как болельщику важно, чтобы «Спартак» играл с результатом, а кто там будет, мне неважно. Каррера? Повторюсь, вопрос не ко мне, вы его фанаты, что ли? Знаете, что Моуринью освободился? Вот, однозначно!» — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 21 апреля 2021
-
19:59
-
19:54
-
19:46
-
19:46
-
19:30
-
19:27
-
19:18
-
19:17
-
19:09
-
19:07
-
19:04
-
18:55
-
18:45
-
18:41
-
18:41
-
18:29
-
18:25
-
18:10
-
18:03
-
18:01
-
17:59
-
17:47
-
17:32
-
17:24
-
17:18
-
17:00
-
16:54
-
16:38
-
16:33
-
16:23
-
16:15
-
16:06
-
16:04
-
16:00
-
15:52