Титов: скорее всего, в этом году Лига чемпионов может уйти от «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов перед матчем 1/2 финала Кубка России «Локомотив» — ЦСКА поделился мнением о выступлении красно-белых в последних матчах.

«Фернандес у ЦСКА был в заявке, не знаю, будет ли он играть сегодня, но для армейцев это потеря. Марадишвили — не Фернандес, поэтому точно потеря. Если мы говорим про ЦСКА, то посмотрим, ради чего будет игра, ради кубка или нет.



Перед дерби в состав «Спартака» вернулись Айртон и Джикия, будем как-то восполнять пробелы, связанные с травмой Жиго. Есть ещё и Маслов, Кутепов — выбор будет, это главное. Я бы не делал акцент на Жиго. У Самуэля бывают ошибки, счёт с «Уфой» — в том числе и его ошибки.



Не берусь судить, в чём проблемы «Спартака». Нужно посмотреть тренировочный процесс и настроение игроков. До матча с «Локо» всё было неплохо, а потом такие два результата, в том числе и ужасный с «Уфой». Если скажу, что всё это неприятно, будет неправильно. Как сказал Леонид Федун — извиняться надо. Скорее всего, Лига чемпионов может уйти от «Спартака» в этом году.

Вопрос по поводу главного тренера не ко мне. Мне как болельщику важно, чтобы «Спартак» играл с результатом, а кто там будет, мне неважно. Каррера? Повторюсь, вопрос не ко мне, вы его фанаты, что ли? Знаете, что Моуринью освободился? Вот, однозначно!» — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.