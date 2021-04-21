Хавбек «Реала» Федерико Вальверде заразился коронавирусом

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде заразился коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Сегодня, 21 апреля, футболист прошёл тестирование на коронавирус. Результат теста Вальверде оказался положительным. Напомним, 17 апреля Вальверде был изолирован после контакта с человеком, заразившимся коронавирусом. По этой причине полузащитник пропустил матч 33-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (0:0).

Вальверде выступает за мадридский «Реал» с 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах чемпионата Испании, забил три гола и отдал одну результативную передачу. «Реал» в 31 матче набрал 67 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.