Аленичев: судя по последнему матчу, проблема «Спартака» — безволие и бесхарактерность

Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в преддверии дерби с ЦСКА прокомментировал игру красно-белых в последних матчах.
«Что касается дерби, то разве там бывают фавориты? Жиго не будет, выйдет Джикия. Конечно, отсутствие Жиго — это потеря для «Спартака». Знаете, как бывает: иногда футболист травмируется или пропускает матч, а другой выходит и играет лучше. Не думаю, что это глобальная проблема для красно-белых. Проблема «Спартака», судя по последней игре, — безволие и бесхарактерность.
Выйти на матч, который стоит трёх очков и места в ЛЧ… Мы думали, что «Спартак» в Питере плохо сыграл, а оказывается, он может ещё хуже. Просто безобразие какое-то в праздник. У меня просто нет слов. Вина тренеров или только игроков? Это вина и тренерского штаба, который не сумел донести до футболистов, что игра была сверхважной. Теперь будут догонять «Локомотив». Что касается будущего тренера красно-белых, то спрашивайте это у руководителей «Спартака», моё мнение знаете: чем больше наших специалистов будет работать в РПЛ, тем лучше. Мы же смотрим на иностранный рынок, руководители платят, заказывают музыку, как говорится. Был бы я готов вернуться? Нет.
Что касается заявления агента Карреры о том, что Массимо готов работать в России, то работа агента — говорить о своих клиентах, обычная практика. Я в это не верю. Не думаю, что иностранные тренеры доверяют молодым больше, чем наши. Я очень многих из молодёжного состава «Спартака» допускал до основного состава. Неважно, какой тренер, но хорошего молодого футболиста каждый будет подтягивать в основу. Тут всё зависит от игрока, будет ли он прогрессировать», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 21 апреля 2021
-
19:59
-
19:54
-
19:46
-
19:46
-
19:30
-
19:27
-
19:18
-
19:17
-
19:09
-
19:07
-
19:04
-
18:55
-
18:45
-
18:41
-
18:41
-
18:29
-
18:25
-
18:10
-
18:03
-
18:01
-
17:59
-
17:47
-
17:32
-
17:24
-
17:18
-
17:00
-
16:54
-
16:38
-
16:33
-
16:23
-
16:15
-
16:06
-
16:04
-
16:00
-
15:52