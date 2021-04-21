Аленичев: судя по последнему матчу, проблема «Спартака» — безволие и бесхарактерность

Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в преддверии дерби с ЦСКА прокомментировал игру красно-белых в последних матчах.

«Что касается дерби, то разве там бывают фавориты? Жиго не будет, выйдет Джикия. Конечно, отсутствие Жиго — это потеря для «Спартака». Знаете, как бывает: иногда футболист травмируется или пропускает матч, а другой выходит и играет лучше. Не думаю, что это глобальная проблема для красно-белых. Проблема «Спартака», судя по последней игре, — безволие и бесхарактерность.

Выйти на матч, который стоит трёх очков и места в ЛЧ… Мы думали, что «Спартак» в Питере плохо сыграл, а оказывается, он может ещё хуже. Просто безобразие какое-то в праздник. У меня просто нет слов. Вина тренеров или только игроков? Это вина и тренерского штаба, который не сумел донести до футболистов, что игра была сверхважной. Теперь будут догонять «Локомотив». Что касается будущего тренера красно-белых, то спрашивайте это у руководителей «Спартака», моё мнение знаете: чем больше наших специалистов будет работать в РПЛ, тем лучше. Мы же смотрим на иностранный рынок, руководители платят, заказывают музыку, как говорится. Был бы я готов вернуться? Нет.



Что касается заявления агента Карреры о том, что Массимо готов работать в России, то работа агента — говорить о своих клиентах, обычная практика. Я в это не верю. Не думаю, что иностранные тренеры доверяют молодым больше, чем наши. Я очень многих из молодёжного состава «Спартака» допускал до основного состава. Неважно, какой тренер, но хорошего молодого футболиста каждый будет подтягивать в основу. Тут всё зависит от игрока, будет ли он прогрессировать», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.