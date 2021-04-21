Аленичев: Смолова однозначно должны вызвать в сборную России

Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев перед матчем «Локомотива» с ЦСКА прокомментировал игру форварда железнодорожников Фёдора Смолова.

«Предполагали, что всё-таки «Ахмат» выиграет, но видите, как футбол непредсказуем, тем он и интереснее. Теперь будем переживать за «Крылья» в финале. Что касается шансов самарцев обыграть «Локо» или ЦСКА, то почему нет? Футбол непредсказуем. Кто мог угадать, что «Крылья» выиграют в Грозном? И в финале победителю пары «Локомотив» — ЦСКА будет нелегко.



«Локомотив» этой весной выдал впечатляющую серию. Шансы в сегодняшнем матче равны. Большой плюс, что Федя Смолов выздоровел. Практически с корабля на бал начал забивать, ассистировать. Его прогресс не удивляет, у Феди хорошие данные. До этого часто травмировался, не хватало стабильности в игре. Смолов однозначно должен вызываться в сборную России. Станислав Саламович всё прекрасно видит и понимает. У нас не так много нападающих такого плана. Есть Дзюба, Соболев, Заболотный — это слишком фактурные и габаритные нападающие.



ЦСКА под руководством Олича одержал две волевые победы. По трём играм трудно сказать, тем более тренер не проходил предсезонку с командой. Нужно смотреть, как закончится чемпионат, и делать какие-то выводы по работе Олича, наверное, спустя полгода», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.