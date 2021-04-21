Титов: в дерби «Спартака» и ЦСКА нет фаворита, как и сегодня

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов перед матчем 1/2 финала Кубка России «Локомотив» — ЦСКА высказался о предстоящем дерби, в котором красно-белые сыграют с армейцами.



«Учитывая, как сегодня закончился матч «Ахмата» с «Крыльями», сегодня игра на три результата. Посмотрим, в каком состоянии «Локомотив», но было неожиданно, что коэффициенты были больше на ЦСКА.



Результат «Крыльев» очень впечатляет, проехались по всем. Самара может тоже рассчитывать на Кубок, но нужно учитывать состояние игроков на май. Календарь у них тоже не особо простой, впереди важные матчи. Также никто не знает, в каком состоянии будут «Локомотив» или ЦСКА.



Поражение ЦСКА от Сочи? Мне очень понравились сочинцы в том матче, нужно правильно расставлять акценты. Они играли первым номером и забивали в каждой своей игре. Я был удивлён, когда не забил Заика с метра. Счёт мог быть намного больше, но ЦСКА сыграл очень беззубо, особенно в первом тайме. Почему так, вопрос к руководителям и Оличу.



Что касается дерби «Спартака» и ЦСКА, то там тоже нет фаворита, как и сегодня. Мы в своё время играли через два дня на третий и почти одним составом. Проблем у нас не было никаких. Учитывая, что наши футболисты играют мало, силы у всех есть. А у ЦСКА ещё и молодёжь, им играть и играть. Проводить матчи намного приятнее, чем на тренировочной базе пахать поле», — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.