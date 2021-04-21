Слуцкий — о крахе Суперлиги: добро победило зло

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию вокруг создания и краха Европейской Суперлиги.

«Когда была создана Суперлига, я понимал, что это очень необычно для футбола. И в футболе, несмотря на то что он очень финансово зависим, особенно в последние годы, традиции всегда играли большую роль, чем деньги. Под традициями я подразумеваю болельщиков, клубные цвета, эмблемы, дерби, соревнования, проведение турниров в том формате, в котором они существуют.

Поэтому, как только появилась информация про Суперлигу, мне стало безумно интересно, что же победит в этом мире — традиции или финансовая составляющая, которая тоже для любого клуба крайне важна. И мне очень приятно, что добро победило зло, традиции и болельщики взяли верх над коммерческой составляющей», — цитирует Слуцкого «Р-Спорт».

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».