Де Дзерби — о Суперлиге: это как если бы сын рабочего не мог мечтать о карьере врача
Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби прокомментировал проект европейской Суперлиги.
«Это как если бы сын простого рабочего не мог мечтать о карьере врача или юриста. Это как когда они говорят: «Мяч принадлежит мне, я буду играть с ним», — приводит слова Де Дзерби ESPN.
Напомним, ранее специалист заявил, что не хочет выводить команду на матч итальянской Серии А с «Миланом», который состоится сегодня, 21 апреля. «Милан» стал одной из 12 команд-основателей Суперлиги. Проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы.
Матч 32-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Сассуоло» состоится сегодня, 21 апреля, в Милане. Начало встречи — в 19:30 мск.
«Только если меня заставят». Тренер «Сассуоло» заявил о нежелании играть с «Миланом»
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