Черышев — в стартовом составе «Валенсии» на матч с «Осасуной»
Стали известны стартовые составы «Осасуны» и «Валенсии» на матч 31-го тура Примеры. Российский полузащитник Денис Черышев попал в стартовый состав гостей. Начало встречи — в 20:00 мск.
«Осасуна»: Эррера, Видаль, Санчес, Гарсия, Аридана, Торро, Мартинес, Ойер, Торрес, Адриан, Кальери.
«Валенсия»: Доменек, Паулиста, Молина, Гайя, Дьякаби, Муса, Черышев, Рачич, Васс, Гедеш, Гамейро.
Черышев перешёл в «Валенсию» из «Вильярреала» в 2019 году. В нынешнем сезоне российский полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата Испании и отдал две результативные передачи.
«Валенсия» в 31 матче набрала 35 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Осасуна» (37) — на 12-м месте.
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