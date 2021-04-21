Мальдини: никогда не участвовал в обсуждениях, касающихся Суперлиги

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил, что не участвовал обсуждении проекта европейской Суперлиги.



«Я никогда не участвовал в обсуждениях, касающихся Суперлиги. Я увидел заявление клуба в новостях в воскресенье вечером. Решали владельцы, а не я. Несмотря на всё это, я хочу извиниться перед болельщиками», — приводит слова Мальдини журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

Ранее «Милан» объявил о выходе из европейской Суперлиги. Напомним, проект Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы.

«Милан» в 31 матче набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Интер» (75).