Мальдини: никогда не участвовал в обсуждениях, касающихся Суперлиги
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил, что не участвовал обсуждении проекта европейской Суперлиги.
«Я никогда не участвовал в обсуждениях, касающихся Суперлиги. Я увидел заявление клуба в новостях в воскресенье вечером. Решали владельцы, а не я. Несмотря на всё это, я хочу извиниться перед болельщиками», — приводит слова Мальдини журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
Ранее «Милан» объявил о выходе из европейской Суперлиги. Напомним, проект Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы.
«Милан» в 31 матче набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Интер» (75).
«Милан» подтвердил выход из Европейской Суперлиги
Рекомендуем вам
- 21 апреля 2021
-
19:59
-
19:54
-
19:46
-
19:46
-
19:30
-
19:27
-
19:18
-
19:17
-
19:09
-
19:07
-
19:04
-
18:55
-
18:45
-
18:41
-
18:41
-
18:29
-
18:25
-
18:10
-
18:03
-
18:01
-
17:59
-
17:47
-
17:32
-
17:24
-
17:18
-
17:00
-
16:54
-
16:38
-
16:33
-
16:23
-
16:15
-
16:06
-
16:04
-
16:00
-
15:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам