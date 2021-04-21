Голкипер «Крыльев» Фролов рассказал, как отразил «паненку» Бериши

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов после матча с «Ахматом» (0:0, 1:4 по пенальти) рассказал о выходе на замену перед серией пенальти и отражённом ударе Бернарда Бериши.



«Если честно, я немного не ожидал, что так получится. За 10 минут до конца матча сказали идти разминаться. Входить было несложно, но там ещё у «Ахмата» был момент с опасным штрафным. Знаете, очень тяжело в игру входить, тем более, когда она ещё идет. Хочу сказать большое спасибо всей команде, всем болельщикам. Игра была крутая. А пенальти? Что можно сказать?



Виктор Эрихович Гаус меня настраивал на игру и подбадривал. Да, какие-то советы были. Не скажу, что я знал, как бьёт Бериша. Честно, я даже не видел, как он бьёт. И как остальные ребята бьют, тоже не знал, но опять же удача, слава богу, получилось», — приводит слова Фролова «Матч ТВ».