Сергей Карасёв вошёл в число арбитров Евро-2020

Российский рефери Сергей Карасёв утверждён судейским комитетом УЕФА в качестве арбитра чемпионата Европы по футболу, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.



В судейскую бригаду Карасёва на Евро войдут Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Сергей Карасёв начал свою судейскую карьеру в 1995 году. В 1999 году поступил на учёбу в Центр «Футбольный арбитр», который закончил в 2002 году. В 2000-м стал работать на матчах второго дивизиона в качестве ассистента судьи. Чемпионат России начал судить с 2008 года. С 2010-го является арбитром ФИФА.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы – 2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.