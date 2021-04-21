Луческу — о призывах фанатов покинуть киевское «Динамо»: не считаю их болельщиками

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказался о призывах болельщиков покинуть клуб. Во время матча 1/2 финала Кубка Украины с «Агробизнесом» (3:0) фанаты киевской команды кричали: «Lucescu, go away» («Луческу, уходи»).



«Я не считаю их болельщиками. Меня интересует игра, результат, поднять «Динамо» и вывести в Лигу чемпионов. Если хочешь каких-то протестов, снимай маску, чтобы тебя видели. Остальные, которые поддерживали меня и команду, – это настоящие болельщики «Динамо».



Ту группу я не слышал, чтобы они кричали: «Динамо». Эта группа людей, так называемых фанатов, не имеет никакого отношения к «Динамо». Они не поддерживают команду и игроков, что нужно делать на протяжении всего матча», — приводит слова Луческу ua.tribuna.com.

Киевское «Динамо» вышло в финал Кубка Украины, разгромив «Агробизнес»