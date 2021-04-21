«Локомотив» — ЦСКА: Акинфеев пропустил курьёзный гол

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил второй гол в матче 1/2 финала Кубка России с «Локомотивом». Счёт — 2:0 в пользу железнодорожников, идёт второй тайм.
На 53-й минуте Мацей Рыбусь мягко навесил с углового, Фёдор Смолов в борьбе с Иваном Обляковым удачно подставил ногу — мяч по невероятной траектории залетел за шиворот Игорю Акинфееву. Автогол записали на Облякова.
На 16-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Локомотива» Франсуа Камано. Результативную передачу отдал полузащитник железнодорожников Дмитрий Рыбчинский.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — ЦСКА.
Ранее в финал турнира вышли «Крылья Советов». «Локомотив» и ЦСКА как участники еврокубков начали своё выступление в Кубке России со стадии плей-офф. Железнодорожники в 1/8 финала разгромили «Тамбов» (3:0), а в 1/4 финала переиграли «Сочи» (3:1). В свою очередь армейцы сначала победили «СКА-Хабаровск» (2:0), а затем одолели тульский «Арсенал» (2:1).
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