Семёнов прокомментировал поражение «Ахмата» в матче Кубка России с «Крыльями Советов»

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России с «Крыльями Советов» (0:0, 1:4 — по пенальти).



«Игра была равная, но у нас было больше голевых моментов. «Крылья Советов» очень хорошо владели мячом. Всё было по-боевому, мы тоже бились на 110 процентов. Именно в плане самоотдачи мне игра понравилась.



Момент с падением Бериши в раздевалке не обсуждали. VAR был на матче, и всё посмотрели. К судейству нет вопросов, обсуждать нечего.



Удивил ли выход Фролова под серию пенальти? У нас вроде Шелия должен был выходить, так что это нормальный футбольный момент. Кто-то сильнее на пенальти, кто-то нет. Ничего такого в этом нет», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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