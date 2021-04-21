Семёнов прокомментировал поражение «Ахмата» в матче Кубка России с «Крыльями Советов»
Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России с «Крыльями Советов» (0:0, 1:4 — по пенальти).
«Игра была равная, но у нас было больше голевых моментов. «Крылья Советов» очень хорошо владели мячом. Всё было по-боевому, мы тоже бились на 110 процентов. Именно в плане самоотдачи мне игра понравилась.
Момент с падением Бериши в раздевалке не обсуждали. VAR был на матче, и всё посмотрели. К судейству нет вопросов, обсуждать нечего.
Удивил ли выход Фролова под серию пенальти? У нас вроде Шелия должен был выходить, так что это нормальный футбольный момент. Кто-то сильнее на пенальти, кто-то нет. Ничего такого в этом нет», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Голкипер «Крыльев» Фролов рассказал, как отразил «паненку» Бериши
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