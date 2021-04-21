Классный розыгрыш углового позволил «Саутгемптону» открыть счёт в матче с «Тоттенхэмом»

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» проходит перенесённый матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон». После первого тайма счёт 1:0 в пользу гостей.
На 30-й минуте полузащитник и капитан «святых» Джеймс Уорд-Праус от углового флажка выполнил подачу к линии вратарской, откуда нападающий Дэнни Ингс головой подрезал мяч в дальний угол ворот. Мяч оказался в сетке с отскоком от штанги.
Это десятый гол 28-летнего англичанина в нынешнем розыгрыше АПЛ.
«Тоттенхэм», набрав 50 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая на пять очков от зоны еврокубков, которую замыкает «Вест Хэм Юнайтед». «Саутгемптон» (36) — на 14-м месте. От зоны вылета команду отделяют девять очков.
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